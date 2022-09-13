Оккупанты срочно эвакуируют своих родственников из Крыма и юга страны — разведка

На территории аннексированного Крыма и на оккупированном Россией юге Украины участились случаи "хлопка".

Из страха и в ожидании наступления Вооруженных сил Украины россияне начали срочную эвакуацию своих семей с полуострова и оккупированных южных регионов Украины. Своих родственников оккупанты везут обратно – на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

"Несмотря на заверения населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова", — говорится в сообщении ГУР.

Кроме того, разведчики сообщают, что оккупанты запретили заключение соглашений по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях украинской армии.

Как сообщалось, во временно оккупированном Мелитополе раздались три взрыва. "Хлопок" произошел в районе местного аэропорта во вторник, 13 сентября.

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