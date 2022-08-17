Оккупанты срочно перемещают свои самолеты и вертолеты в глубь Крыма и на аэродромы РФ

Разведка зафиксировала перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.

После последних событий в Крыму россияне срочно перемещают свои самолеты и вертолеты в глубь полуострова и на аэродромы РФ.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

Оккупанты проводят мероприятия по частичному перемещению авиационной техники с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования на территории РФ.

Эта активность отмечена после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного полуострова Крым, в том числе на территории аэродромов Саки (9 августа) и Гвардейское (16 августа).

В пределах указанного отмечен перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.

11 августа к аэродрому Гвардейское было переброшено:

5 самолетов Су-27/30 из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек);

5 самолетов СУ-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск).

17 августа отмечен перелет вертолетов:

3 вертолета КА-27 из состава 318 отдельного смешанного авиационного полка (Кача) морской авиации ЧФ в Херсонесе;

3 вертолета КА-27 из состава 318 ОЗМАП в Севастополь;

8 вертолетов в Краснодаре.

17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы, расположенные на территории РФ, отмечен перелет самолетов:

3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (Дземги) 303 смешанной авиационной дивизии (ЗмАД) 11 армии ВВС и ПВО восточного ПО в Приморско-Ахтарске;

3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск) 1 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Приморско-Ахтарске;

5 самолетов CУ-27/З0СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 СМАД 4 армии ВВС и ПВО в Крымск;

самолет, вероятно МиГ-31 в Геленджике;

2 самолета, вероятно МиГ-31 в Кущевске.

Во время перелета у одного из самолетов МИГ-31 на борту произошел пожар, вероятно, главной силовой установки и навигационного оборудования.

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