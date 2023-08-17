Оккупанты срочно строят новую линию обороны на Никольском направлении — Андрющенко

Россиянам якобы пришел приказ с "верхушки" отступить "за пирамидки" — так называемые "зубы дракона". Потому они оперативно строят еще одну линию обороны.

Российские оккупанты срочно начали строить новую линию обороны на Никольском направлении.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, по его словам, по дороге от Никольского до Конских Роздоров авиация врага очень активна. Там значительное количество грузовиков "с живой силой и их хламом" возвращается в Никольскую часть Мариупольского района.

"Рассказывают местным о приказе "отступить за пирамидки", – говорит Андрющенко.

По его словам, сейчас россияне начали активно окапываться в районе лесов Федоровский и Никольский.

"Похоже на срочное развитие очередной линии обороны по Никольскому направлению (линия Никольское – Мангуш)", — рассказал советник мэра Мариуполя.

Напомним, ранее Петр Андрющенко сообщил, что под временно оккупированным Мариуполем российские захватчики создали еще один полигон. Число личного состава в городе и вокруг составляет до 40 тысяч человек.

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