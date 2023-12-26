Оккупанты срочно убрали из Феодосии два своих корабля (фото)

Корабли убрали из бухты через несколько часов после того, как украинские военные нанесли удар по порту.
Российские оккупанты убрали из бухты в Феодосии два русских корабля.
Об этом пишет телеграмм-канал "Крым. Реалии".
Как стало известно, корабли убрали из бухты через несколько часов после того, как украинские военные нанесли удар по порту и десантному кораблю "Новочеркасск", который там находился.
"Из-за дымки и большого расстояния идентифицировать корабли не было возможности, однако, судя по размерам, речь идет об одном военном корабле и одном военном катере ЧФ России", — пишет телеграмм-канал.
Напомним, что российские журналисты показали последствия уничтожения корабля "Новочеркасск" — обломки находят по всей Феодосии.
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