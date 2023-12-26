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Оккупанты срочно убрали из Феодосии два своих корабля (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Оккупанты срочно убрали из Феодосии два своих корабля (фото)

Фото: Крым.Реалии

Корабли убрали из бухты через несколько часов после того, как украинские военные нанесли удар по порту.

Российские оккупанты убрали из бухты в Феодосии два русских корабля.

Об этом пишет телеграмм-канал "Крым. Реалии".

Как стало известно, корабли убрали из бухты через несколько часов после того, как украинские военные нанесли удар по порту и десантному кораблю "Новочеркасск", который там находился.

"Из-за дымки и большого расстояния идентифицировать корабли не было возможности, однако, судя по размерам, речь идет об одном военном корабле и одном военном катере ЧФ России", — пишет телеграмм-канал.

Напомним, что российские журналисты показали последствия уничтожения корабля "Новочеркасск" — обломки находят по всей Феодосии.

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Дата публикации
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