Оккупанты срочно укрепляют вторую и третью линии обороны на юге — Гуменюк

В российском командовании поняли, что ВСУ намерены пробивать все линии обороны окупантов.

Российские захватчики пытаются срочно усилить вторую и третью линию обороны на юге страны с помощью бетонных конструкций и новых окопов.

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Об этом в эфире телемарафона заявила спикера Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Она отметила, что в российском командовании поняли, что ВСУ намерены пробивать все линии обороны окупантов, поэтому несколько месяцев занимались минированием территорий на южном направлении.

"Сейчас они пытаются уплотнить оборону, в частности созданием железобетонных конструкций, дополнительно окопаться и глубже укрепиться. Но видим и наблюдаем эту работу уже на втором рубеже обороны. И третий рубеж уже начинает проявлять себя. То есть они понимают, что через некоторое время им понадобится уже третий", — рассказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики перебросили на Лимано-Купянское направление 45 тысяч военных и более 500 танков.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские Силы обороны наносят регулярные удары по тылам российских захватчиков, что чревато стабильностью обороны на нескольких критических для оккупантов участках фронта.

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