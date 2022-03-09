Оккупанты срывают эвакуацию: под Киевом 50 автобусов заблокированы российскими военными

Оккупанты не дают проезд колонне.

В настоящее время 50 автобусов заблокированы российскими военными в селе Стоянка Бучанского района Киевской области. Оккупанты не дают проезд колонне.

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Об этом сообщает Бучанский городской совет.



"Идут переговоры, чтобы разблокировать движение транспорта. Напоминаем, что о "зеленом коридоре" была договоренность на самом высоком уровне", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что эвакуация людей из города Изюм не началась из-за обстрелов российских оккупантов.

"Автобусы на въезде в Изюм до сих пор ждут. Сейчас мы не можем эвакуировать население из-за взрывов, которые раздаются в окрестностях. Несмотря на обязательства российской стороны — продолжаются обстрелы", — говорится в сообщении Синегубова.