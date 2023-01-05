Оккупанты срывают все шевроны со своих погибших военных: для чего им это нужно

Россияне снимают со своих погибших шевроны и все опознавательные знаки, чтобы их не могли идентифицировать и вернуть домой.

Оккупанты не жалеют своих военных даже мертвыми. Теперь, чтобы скрыть потери, россияне снимают со своих погибших военных шевроны и забирают все документы, которые могут удостоверить личность

Об этом пишет Суспильне — Харьков со ссылкой на слова военного с позывным "Юрист", который занимается поиском тел захватчиков в Харьковской области.

"Представители вооруженных сил России у своих же мертвых бойцов забирают или снимают все шевроны, идентификаторы, все документы, которые могут подтвердить принадлежность к тому или иному подразделению или к конкретному лицу. Моя версия, [они хотят] чтобы мы не показывали их реальные потери, которые есть в это время и на протяжении всей вооруженной агрессии, а также не желают, чтобы тела вернулись домой и чтобы их матери или близкие родственники не знали, не поднимали волну народного бунта против самой верхушки, самой власти, для них лучше, если они просто фигурируют в их документах, как "пропал без вести". И все", — рассказал "Юрист".

По словам украинского военного, погибшие оккупанты, которых ему приходилось идентифицировать, преимущественно не кадровые военные. В РФ призывают либо совсем молодых и незнающих, либо тех, кто проходил военную службу очень давно. Россияне бросают на войну плохо физически развитых и не подготовленных новобранцев.

"Они не подготовлены совсем. Не очень обеспечены вещами. У многих нет штатных берцов, штатной формы. Все или какие-то гражданские носки, чулки, гражданская обувь. Многие в свитерах гражданских. Но принадлежность к вооруженным силам — это то, что мы находим их в камуфляже вооруженных сил России", — говорит военный.

По словам "Юриста", россияне неоднократно били ракетами по местам, где хранятся тела военнослужащих. Так произошло 18 октября во время атаки на один из железнодорожных узлов в Харькове.

Было попадание восьми ракет в вагон-рефрижератор, в котором хранились тела. Потом, конечно, место локации вагона изменилось”, – рассказал военный.

Военный отметил, что сама процедура идентификации этих тел определена постановлением Кабинета Министров Украины. В нее входит описание тела, актирование и взятие образцов ДНК для представления этих документов для международного трибунала в Гааге. Все родители, матери и родственники погибших в Украине российских военнослужащих имеют возможность "обратиться в нашу страну, чтобы сдать свои пробы ДНК и отыскать своих сыновей, родителей".

Юрист также подчеркнул, что благодаря каждому этому телу можно вернуть тело украинского бойца.

Напомним, в ночь на 1 января было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии. Минобороны РФ до сих пор не составило списков погибших и раненых. А родственники солдат рассказали, что уцелевшие военнослужащие хотели отправить на передовую.

"Бавовна" в Макеевке: Министерство обороны РФ признало новую цифру погибших

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