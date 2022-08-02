Оккупанты стали больше пить, как следствие — неповиновение офицерам и межэтнические конфликты — Генштаб

Противник продолжает нести потери в живой силе и технике на войне против Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 2 августа.

Среди российских оккупантов фиксируется увеличение фактов злоупотребления алкоголем, как следствие — неповиновение офицерскому составу и межэтнические конфликты.

Напомним, в СБУ сообщали, что в оккупационной армии участились этнические конфликты. В частности, один тувинец из 55-й бригады РФ выстрелил в командира одного из разведывательных батальонов. Тогда офицер отправил к тувинцам БТР с личным составом, который должен был обуздать военных из республики Тува. Россияне начали стрелять в трех тувинцев, других — поставили на колени и заставили извиняться. Им сказали: либо они извиняются, либо их перестреляют свои же.

Украинская арта: оккупанты бесятся, пытаясь ответить на удары

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