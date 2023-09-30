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Оккупанты ставят на военный учет 16-летних ребят: Гайдай о ситуации в Луганской области

Оккупанты ставят на военный учет 16-летних ребят: Гайдай о ситуации в Луганской области

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Оккупанты ставят на военный учет 16-летних ребят: Гайдай о ситуации в Луганской области

оккупанты проводят мобилизацию в Луганской области

У россиян в планах затянуть войну как можно дольше.

Российские оккупационные войска создали перечень подростков, которых можно мобилизовать через полгода.

Об этом рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мобилизация на временно оккупированной Луганщине никогда не останавливалась, она постоянно продолжается. После недавно произошедших на Луганщине псевдовыборов произошел всплеск мобилизации. Путем так называемых выборов оккупационные власти сделали перечень мужчин, которых можно мобилизовать", — пояснил.

Он добавил, что оккупанты начиная с 16-летнего возраста оккупанты создали военный учет подростков, забирая ребят с 18-летнего возраста.

"У россиян есть в планах, что война затянется. Поэтому они хотят иметь четкий перечень подростков, которых уже через полгода можно унести", — подчеркнул Гайдай.

Напомним, ночь на 30 сентября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

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Дата публикации
Просмотры
160
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