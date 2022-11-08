Оккупанты ставят своей целью выйти на восток Украины — Минобороны

Российские оккупанты ставят целью выйти на восток нашего государства. Россияне уже несколько раз продлевали сроки, выставленные своим военным.
Оккупанты ставят своей целью выйти на восток Украины. Они уже несколько раз продлевали сроки, выставляемые своим войскам для того, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
Об этом в эфире единого телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Сегодня они уже концентрируются, преимущественно, цели свои ставят в Донецкой области. Если мы проанализируем, какой личный состав они привлекают, вы наверняка уже тоже не раз это в эфирах слышали, и в том числе сейчас осужденные за тяжкие преступления в Российской Федерации, то есть они уже из тюрем вытягивают людей. Они там привлекают частные военные компании, то есть они усиливают направление, пытаются это сделать, и это говорит о важности, которую это направление играет, и эти бесконечные десятки атак в сутки, это говорит о том, куда они основные усилия сейчас направляют в контексте активного боя”, – объяснила Анна Маляр.
Напомним, что в Харьковской области на минах подорвались работники дорожной службы.
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