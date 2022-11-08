Оккупанты ставят своей целью выйти на восток Украины — Минобороны

Оккупанты ставят своей целью выйти на восток Украины. Они уже несколько раз продлевали сроки, выставляемые своим войскам для того, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Сегодня они уже концентрируются, преимущественно, цели свои ставят в Донецкой области. Если мы проанализируем, какой личный состав они привлекают, вы наверняка уже тоже не раз это в эфирах слышали, и в том числе сейчас осужденные за тяжкие преступления в Российской Федерации, то есть они уже из тюрем вытягивают людей. Они там привлекают частные военные компании, то есть они усиливают направление, пытаются это сделать, и это говорит о важности, которую это направление играет, и эти бесконечные десятки атак в сутки, это говорит о том, куда они основные усилия сейчас направляют в контексте активного боя”, – объяснила Анна Маляр.

Напомним, что в Харьковской области на минах подорвались работники дорожной службы.

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