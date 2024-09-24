Оккупанты "стирают" Угледар: в Deep State заявили о критической ситуации

На карте боевых действий видно, что россияне пытаются наступать на город с двух направлений.

Российские войска пытаются окружить Угледар на Донетчине и параллельно просто "стирают" город с лица земли своими ударами. Ситуация вокруг населенного пункта критическая.

Об этом сообщили аналитики Deep State.

Там указали, что ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться. Враг пытается окружить город. Параллельно с этим российские оккупанты просто ровняют населенный пункт с землей ударами с артиллерии, КАБам и т.д.

По мнению аналитиков, держать оборону Угледара до последнего "означает ставить руины выше цены наших военных, что недопустимо". В то же время бойцы 72-й бригады не сдаются и продолжают выполнять свою работу.

В DeepState также обновили карту боевых действий. На ней видно, что захватчики пытаются наступать на Угледар с двух направлений.

Карта боевых действий от Deep State

Враг равняет Угледар с землей из артиллерии и КАБами

Напомним, издание Forbes сообщило, что 72-я механизированная бригада ВСУ, обороняющая Угледар, рискует попасть в окружение. Россияне продолжают продвигаться к северу от города.

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