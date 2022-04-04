Оккупанты страны-агрессора обстреляли фосфорными снарядами общину на Днепропетровщине

Жертв нет.

В Днепропетровской области армия РФ обстреляла фосфорными снарядами Зеленодольскую объединенную территориальную громаду.

Об этом сообщил в своем в Facebook городской голова Зеленодольска Дмитрий Невеселый.

"Четвертого апреля враг на территории громады отсутствует! Ночью по территории общины враг нанес удар фосфорным снарядом. Все живы, здоровы! Берегите себя и помогайте рядом", — написал он на своей странице.

Как сообщалось, армия Российской Федерации в ночь на 4 апреля обстреляла поселки Марьянское на Днепропетровщине и Нововоронцовку в Херсонской области. Жертв нет.

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