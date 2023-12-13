Оккупанты стремятся выйти на Часов Яр: военный рассказал о важности города для РФ

Российские оккупанты стремятся захватить Часов Яр в Донецкой области, чтобы создать угрозу для штабов и логистики Сил обороны Украины.

Об этом во время телемарафона сообщил офицер 5-й отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко.

"Явной оперативной задачей противника является Часов Яр. В частности, как минимум угроза штабам, расположенным во Временном Яру, угроза логистике. На рубеже Ивановского пока удается сдерживать противника", — говорит военный.

По его словам, россияне направляют на Бахмутское направление мобилизованных, плохо снаряженных и плохо одетых бойцов. Их отправляют в штурмы малыми группами.

"Противник имеет успехи в связи с наличием свежих подразделений. Все еще не исчерпан наступательный потенциал на направлении Ивановского, Клищиевки и Андреевки. Но могу сказать, что сейчас уже наблюдаем в полосе 5-й бригады, что качество состава противника упало. Те мощные штурмовые группы, которые были комплектованы отборными подготовленными бойцами, которые были еще три недели назад, явно закончились", — говорит Тарасенко.

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Он говорит, что под Бахмутом в течение последней недели российские оккупанты почти не использовали тяжелую технику.

"Могут сутки атаковать один дом. Могут и неделю атаковать один дом. Вернулись к той тактике, которая была летом и зимой. Бронетехнику попытались использовать — понесли потери. Больше сейчас не пытаются", — рассказал Тарасенко.

Напомним, соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый рассказывал, что на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, а также начинается оборона Часового Яра. оккупанты пытаются взять господствующую высоту для захвата Клещиевки и хотят поближе подобраться к Часовом Яру.

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