Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории: партизаны показали подготовку — фото

Россияне строят инженерно-фортификационные сооружения в городе.
Партизаны движения "Атеш" фиксируют усилия оккупантов по созданию большего количества инженерно-фортификационных сооружений в Евпаторийском районе временно оккупированного Крыма.
О этом движение "Атеш" сообщилолв Telegram.
Так, солдаты оккупационной армии РФ возводят:
- огневые точки на строительных объектах, расположенных на береговой линии;
- долговременные огневые точки (ДОТ);
- секретные позиции;
- "зубы дракона" с проволокой.
"Фортификации строятся вокруг города и его границ. Строительство идет вдоль береговой линии озера Сасык-Сиваш к югу от Евпатории, вдоль железной дороги и к северу от Евпатории у залива Донузлав", — рассказали партизаны.
Однако в "Атеш" подчеркнули — "ничто не скроется от глаз наших агентов".
Напомним, партизаны "засветили" координаты подразделения оккупантов в Крыму, которые "защищают" аэропорты.
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