Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории: партизаны показали подготовку — фото

Партизаны движения "Атеш" фиксируют усилия оккупантов по созданию большего количества инженерно-фортификационных сооружений в Евпаторийском районе временно оккупированного Крыма.

О этом движение "Атеш" сообщилолв Telegram.

Так, солдаты оккупационной армии РФ возводят:

огневые точки на строительных объектах, расположенных на береговой линии;

долговременные огневые точки (ДОТ);

секретные позиции;

"зубы дракона" с проволокой.

Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории

Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории

Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории

Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории

Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории

Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории

Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории

"Фортификации строятся вокруг города и его границ. Строительство идет вдоль береговой линии озера Сасык-Сиваш к югу от Евпатории, вдоль железной дороги и к северу от Евпатории у залива Донузлав", — рассказали партизаны.

Однако в "Атеш" подчеркнули — "ничто не скроется от глаз наших агентов".

Напомним, партизаны "засветили" координаты подразделения оккупантов в Крыму, которые "защищают" аэропорты.

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