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Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории: партизаны показали подготовку — фото

Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории: партизаны показали подготовку — фото

Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории: партизаны показали подготовку — фото

Военная техника РФ в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Россияне строят инженерно-фортификационные сооружения в городе.

Партизаны движения "Атеш" фиксируют усилия оккупантов по созданию большего количества инженерно-фортификационных сооружений в Евпаторийском районе временно оккупированного Крыма.

О этом движение "Атеш" сообщилолв Telegram.

Так, солдаты оккупационной армии РФ возводят:

  • огневые точки на строительных объектах, расположенных на береговой линии;
  • долговременные огневые точки (ДОТ);
  • секретные позиции;
  • "зубы дракона" с проволокой.
Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории / ©
Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории
Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории / ©
Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории
Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории / ©
Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории
Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории / ©
Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории
Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории / ©
Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории
Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории / ©
Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории
Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории / ©
Оккупанты строят фортификации вокруг Евпатории

"Фортификации строятся вокруг города и его границ. Строительство идет вдоль береговой линии озера Сасык-Сиваш к югу от Евпатории, вдоль железной дороги и к северу от Евпатории у залива Донузлав", — рассказали партизаны.

Однако в "Атеш" подчеркнули — "ничто не скроется от глаз наших агентов".

Напомним, партизаны "засветили" координаты подразделения оккупантов в Крыму, которые "защищают" аэропорты.

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