Оккупанты строят "линию Вагнера", чтобы попытаться сдержать быстрое контрнаступление ВСУ – британская разведка

Основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что его наемники строят линию обороны в Луганской области.

19 октября основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его команда инженеров строит большую укрепленную линию обороны, так называемая "линия Вагнера", на временно оккупированных Россией территориях Луганской области, и опубликовал карту, на которой показан запланированный масштаб проекта.

Об этом говорится в ежедневном отчете министерства обороны Великобритании.

На снимках виден участок новой противотанковой обороны и траншейной системы к юго-востоку от Кременной Луганской области

"Если планы настолько масштабны, как утверждает Пригожин, то, скорее всего, работы направлены на интеграцию реки Северский Донец в зону обороны, частично следуя линиям контроля 2015 года", — говорится в сообщении.

Как отмечает Минобороны, проект предусматривает, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны по нынешней линии фронта, чтобы, вероятно, сдерживать любые быстрые контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Оборонное укрепление "вагнеровцев" в Луганской области

Российские наемники из ЧВК "Вагнера" возвели фортификационные сооружения в селе Горное – вблизи Лисичанска и Северодонецка.

На спутниковых снимках Maxar Technologies видно почти 2-километровое укрепление за пределами населенного пункта. Само здание состоит из четырех рядов цементных "пирамид", которые должны помешать движению украинской технике на восток.

По словам военного обозревателя Дениса Поповича, российские войска хотят удержать территории, захваченные ими до 24 февраля, поэтому строят укрепления, уже получившие название "линия Вагнера".

Он сообщил, что в направлениях Сватового и Кременной захватчики опрокидывают мобилизованных, строят укрепления и пытаются контратаковать.

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