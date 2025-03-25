Оккупанты строят логистический узел в Мариуполе: что известно

Российские захватчики возводят несколько мостов в оккупированном Мариуполе, чтобы улучшить логистику из Ростова в аннексированный Крым.

Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

"Сразу три по сути новых моста, один из которых железнодорожный: через реку Берестовую, через реку Кальмиус (село Раздольное) и через балку Широкую по автомобильной трассе Донецк-Новоазовск-Мариуполь и в районе новой железнодорожной ветки (которую строили, как резервную весной 2024) строят россияне", – отметил Андрющенко.

По его словам, цель строительства – кардинальное улучшение автомобильной логистики на направлении Ростов-Новоазовск-Волноваха (через село Гранитное)-Донецк. Также медленно строится новая железнодорожная ветка Мариуполь-Ростов.

Один из трех новых мостов в Мариуполе будет железнодорожным / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Оккупанты строят мосты через реки Берестова и Кальмиус, а также через балку Широкая / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

"О рисках, целях и так далее, думаю, [говорить – ред.] уже не надо. По сути – это уже разветвление логистики "от Ростова до Ростова" в рамках сухопутного коридора в Крым", – добавил Петр Андрющенко.

Напомним, в начале марта во временно оккупированном Мариуполе россияне провели военные учения. Участниками этого мероприятия стали представители силовых структур псевдообразования "ДНР" с привлечением гражданского населения. Речь идет о мужчинах, которые вписаны в оккупационной администрации города как "резервисты".

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