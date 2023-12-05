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Оккупанты строят многоэтажку на месте уничтоженного символа Мариуполя (видео)

Оккупанты строят многоэтажку на месте уничтоженного символа Мариуполя (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Оккупанты строят многоэтажку на месте уничтоженного символа Мариуполя (видео)

Новостройка на месте "Дома с часами" в Мариуполе/Скриншот

Захватчики планируют продавать квартиры в ипотеку для более-менее состоятельных россиян, желающих жить в городе у моря.

Россияне в оккупированном Мариуполе строят многоэтажку под ипотеку на месте уничтоженного обстрелами "Дома с часами" – одного из символов города. В то же время, жители этого снесенного дома остались просто на улице.

Об этом сообщил Мариупольский горсовет.

В январе 2023 года захватчики снесли "Дом с часами", который был поврежден российскими обстрелами. Здание в центре Мариуполя было одним из символов города. В нем в свое время была мастерская известных художников-монументалистов Кузьменкова и Константинова.

В 2021 году дом был реконструирован в рамках общего обновления исторического лица центра Мариуполя. А уже после полномасштабного вторжения РФ во время вражеской блокады в укрытиях здания прятались сотни мариупольских семей.

"Теперь оккупанты усиленными темпами строят коммерческую новостройку. Здесь планируют продавать квартиры в ипотеку для более-менее состоятельных россиян, которые хотят жить в городе у моря. В то же время мариупольцы, жившие в снесенном доме, остались на улице", — отметили в горсовете.

Там добавили, что жильцы дома неоднократно проводили пикеты и записывали видеообращения, однако оккупационные власти на это не реагируют.

"Дом с часами" в Мариуполе до и после уничтожения/Коллаж: ТСН.ua

Россияне в Мариуполе строят многоэтажку под на месте "Дома с часами"

Россияне в Мариуполе строят многоэтажку под на месте "Дома с часами"

Напомним, по данным горсовета Мариуполя, после оккупации города россияне снесли в нем более 360 многоэтажек, оставив без жилья тысячи человек. Все обещания обеспечить горожан жильем оказались ложью. В то же время, россияне начали строить ипотечные дома, чтобы заработать на этом денег.

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Дата публикации
Просмотры
2320
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