Оккупанты строят насыпь вместо разрушенного Чонгарского моста в Крым — спутник зафиксировал работы

Фото со спутника

Реклама

Российские кафиры после повреждения Чонгарского моста , являющегося важной логистической артерией между оккупированной частью Херсонщины и Крымом, активно возводят альтернативный проезд в виде масштабной земляной насыпи для автомобильного транспорта. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер" .

По данным аналитиков, строительство идет на месте поврежденного Чонгарского моста. Спутниковые снимки показывают, что в последние три недели российские военные существенно продвинулись в создании новой переправы.

Сообщается, что ширина насыпи составляет уже около 40 метров. В сети также обнародовали видео, демонстрирующее эволюцию строительства за последние несколько недель.

Реклама

Эксперты отмечают, что такая конструкция может быть более выгодной для оккупационных сил в военном плане. В отличие от моста, земляная насыпь значительно сложнее вывести из строя окончательно, а после ударов ее можно быстро восстановить, просто засыпав воронки грунтом.

Напомним, 7 июня российские оккупационные власти сообщили об ударе ВСУ по мосту вблизи Чонгара. В результате было временно приостановлено движение в Крым через пункт пропуска «Джанкой», а транспортные потоки перенаправили через Армянск и Перекоп.

9 июня Силы обороны Украины снова атаковали Чонгарский мост, из-за чего движение им было перекрыто.

Атаки на Чонгарский мост – какие последствия для врага

Чонгарский мост , соединяющий Крым с материковой частью Украины, остается одним из ключевых логистических маршрутов российской армии. Эксречник Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что систематические удары по Чонгару постепенно ослабляют враждебную логистику на полуострове. Параллельно Силы обороны давят на Крымский мост и наносят удары по другим путям снабжения оккупантов.

Реклама

Чонгарский мост является кратчайшим маршрутом обеспечения российских войск на юге, поэтому его повреждение заставляет врага использовать более длинные и уязвимые пути. Эксперты сравнивают эту тактику с истощением окупантов возле Антоновского моста, хотя для полной изоляции полуострова решающим фактором остается Крымский мост.

Новости партнеров