Оккупанты строят понтонные переправы: в Генштабе рассказали о ситуации в Харьковской области

Оккупанты строят понтонные переправы: в Генштабе рассказали о ситуации в Харьковской области

В Харьковской области российские оккупанты пытаются закрепиться в захваченных рубежах.

На Изюмском направлении захватчики строят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.

Об этом 29 апреля говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

"На Слобожанском направлении вражеская группировка из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе к северу и юго-востоку от города Харькова, пытается осуществить развертывание дополнительных артиллерийских подразделений", — говорится в сообщении.

На Изюмском направлении противник действует силами подразделений из состава 1-й танковой армии, 20-й армейской армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии, 68 армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

"Основные усилия враг сосредотачивается на ведении разведки и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины. Для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты приводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец", — сообщили в Генштабе.

Напомним, российские оккупанты продолжают пытаться наступать в восточных и южных регионах Украины.

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