Оккупанты строят третий рубеж обороны на Херсонщине: какова текущая ситуация на юге Украины

Оккупанты строят третий рубеж обороны на Херсонщине: какова текущая ситуация на юге Украины

На линии столкновения южных регионов Украины продолжается ведение боевых действий.

В частности, пытаясь укрепиться на временно оккупированной Херсонщине, военные РФ приступили к построению третьего рубежа обороны.

Об этом говорится в своде ОК "Юг".

"Выискивая малейшую возможность продвинуться в сторону Николаева, враг силами усиленного взвода, при поддержке 2 танков и 3 БМП (боловая машина пехоты), пытался обойти наши позиции. Огненным поражением при поддержке 4 вертолетов Ми-8 противнику нанесены потери до 7 загарбников "БМП-2. Получив мощный отпор, враг отступил на свои оборонительные рубежи ", — рассказали в оперативном командовании.

Тем временем продолжаются артиллерийско-минометные обстрелы. Российские войска разрушают населенные пункты и стряпают по мирным жителям. В частности,

в Куцурубской общине Николаевской области повреждены 4 объекта социальной и административной инфраструктуры. Ранен один человек.

повреждены 4 объекта социальной и административной инфраструктуры. Ранен один человек. В пгт Первомайское погиб 1 человек.

погиб 1 человек. В селе Котлярево Шевченковской общины повреждены магазин и жилой дом с хозяйственными зданиями.

повреждены магазин и жилой дом с хозяйственными зданиями. Еще раз обстреляна Широковская община. Повреждены и разрушены жилые дома. Потерпевших нет.

Повреждены и разрушены жилые дома. Потерпевших нет. А в Березнеговатской общине после дневных и ночных обстрелов есть и погибший, и раненый.

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В течение ночи ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ во взаимодействии с авиацией и Военно-Морскими Силами выполнили более 50 огневых задач. Утраты неприятеля уточняются.

"Корабельная группировка противника в Черном море с 6 ВДК и 2 ракетных кораблей не имеет изменений ни в составе, ни в выполняемых задачах. Угрозы ракетного удара, в частности, и с моря остаются актуальными. Ухудшение погоды делает невозможным высадку морского десанта и повышает угрозу выброса на побережье морских мин", — отметили в ОК "Юг".

Кроме этого, противник продолжает информационную войну и забрасывает фейки об обустройстве "боевиков-нацистов" в Одесской области в школах и больницах. Из общеизвестная практика кафиров на примере того же Мариуполя – оправдать себя заранее, когда поражают именно такие социально важные и совершенно не военные объекты.

Напомним, что в Луганской области помощники судей и бывший следователь прокуратуры перешли на сторону России.

Жданов: Россияне оккупировали Змеиный остров, угроза с моря для Украины растет - ТСН

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