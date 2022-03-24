Оккупанты строят в Мелитополе военную базу, чтобы обстреливать ракетами всю Украину — мэр

Оккупанты строят в Мелитополе военную базу, чтобы обстреливать ракетами всю Украину — мэр

Россияне специально подвергают опасности мирное население, делая их заложниками и живым щитом.

Во временно захваченном Мелитополе российские оккупанты строят свою военную базу на украинском аэродроме.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в Facebook.

"Рядом с Мелитополем расположена наша военная база, аэродром, который имеет важное значение. Именно туда прилетели первые ракеты из России, чтобы уничтожить наш аэродром. Сегодня россияне строят там свою военную базу, из которой также производят запуски ракет по всем городам — не только Запорожской области, но и Украины в целом", — заявил Федоров.

По его словам, россияне специально подвергают опасности мирное население, делая их заложниками и живым щитом в военное время. Мэр призвал оккупантов одуматься и не подвергать Мелитополь в очередной раз опасности.

Напомним, российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова 11 марта. Через шесть дней его удалось освободить из плена, обменяв на девять российских военных-срочников.

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