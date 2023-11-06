Оккупанты строят железную дорогу в Крым через оккупированные территории Украины – СМП

Российские захватчики приступили к строительству железной дороги, которая якобы соединит Ростов-на-Дону в РФ и Крым и пройдет, в частности, временно оккупированной территорией Запорожской области.

Об этом сообщил пророссийский политик-коллаборант и так называемый "председатель" временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий, пишут пропагандисты из "РИА" Новости.

"Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство", – рассказал коллаборнат.

По его словам, это якобы позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов железной дороги, идущей вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зорю на Волновахе.

Коллаборант Балицкий также не скрывает, что строительство железной дороги будет способствовать вывозу ворованного зерна из Украины, железной руды, лома, угля и прочего.

Строительство железной дороги связано с тем, что оккупанты боятся ездить через Крымский мост из-за постоянной "бавовны" на полуострове.

Напомним, в ГУР озвучили, сколько ракет и дронов есть у России – цифра.

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