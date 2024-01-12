Оккупанты стягивают на Херсонщину пехотинцев и десантников — Гуменюк

У россиян возникают проблемы во время штурмов.

Россияне отказываются идти на штурм позиций Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра Херсонской области.

Об этом сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, подобные штурмы ВС РФ совершают "просто в лоб", то есть без соответствующей поддержки техники. Такой подход приводит к масштабным потерям.

Гуменюк добавила, что в Херсонской области уменьшилось количество российских подразделений типа "шторм Z", но прибыло больше морских пехотинцев и десантников РФ.

"Из-за ухудшения погодных условий враг сократил наземные штурмы. За прошедшие сутки ВСУ отразили все три штурма, оккупанты вернулись на свои позиции", — сказала она.

Ранее Гуменюк сообщила, что на левом берегу Херсонской области в штурмы идут элитные войска РФ, потому что подразделения "Шторм-Z" не оправдали ожиданий.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг пытается скрыть последствия удара по аэродрому в Саках — Гуменюк