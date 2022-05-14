Оккупанты стягивают на одесскую Змеебаевку системы противовоздушной обороны

На острове Змеиный русские оккупанты пытаются установить свои системы противовоздушной обороны.

По словам спикера Одесской областной военной администрации Сергей Братчука, в Приднестровье также происходит "имитация определенных движений", однако Украина контролирует ситуацию.

Об этом он сообщил в Телеграмме.

"Враг тянет на Змеебаевку вооружение и технику. Добро пожаловать в ад!" – написал Братчук.

По его словам, силы обороны области продолжают выполнять боевые задания и давать оккупантам отпор.

"Смотрим на Приднестровье, какая имитация определенных движений происходит, контролируем весь процесс. То же касается острова Змеиного, там враг пытается установить системы противовоздушной обороны", — заявил Братчук.

Он убежден, что соответствующие решения городского руководства Одессы "станут для врага роковыми". Кроме того, спикер Одесской ОВА сообщил, что сейчас на Николаевском направлении идет позиционная борьба, враг применяет артиллерийские системы.

Отметим, если российские войска разместят на острове Змеиную систему противовоздушной обороны типа С-300, то получат "зонтик", то есть прикрытие с неба, которое потеряли, когда затонул крейсер "Москва".

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