Оккупанты стягивают на Запорожье свои войска из аннексированного Крыма — ОВА

Оккупанты стягивают на Запорожье свои войска из аннексированного Крыма — ОВА

Оккупанты перебрасывают на Запорожье свои силы с незаконно аннексированного украинского Крыма.

С Крымского полуострова РФ перебрасывает в Запорожье не только сухопутные войска, но и воздушный и морской компоненты.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Также известно, что в сторону Мелитополя из временно оккупированного Крыма проехала колонна военной техники – около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня Град.

Кроме того, группировка оккупантов усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

"На Запорожском направлении минувших суток активных боевых действий противник не вел, но обстреливал позиции войск ВСУ из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу", — сказано в сообщении.

Напомним, установлен генерал, который приказал обстрелять Запорожскую область.

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