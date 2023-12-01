Оккупанты стягивают силы на левый берег Херсонщины: что задумали военные РФ

За последние две недели россияне увеличили группу войск "Днепр" с 65 до 68 тысяч.

Российские оккупанты передислоцировали из Запорожской области на левый берег Херсонщины 337-й десантно-штурмовой полк. Это говорит о том, что россияне готовы наращивать на этом участке свой потенциал.

Об этом в эфире телеканала "1+1" рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В районе Крынок россияне ощущают угрозу для своей трассы 2206. К западу от Олешек они передислоцировали частично подразделения 710-й отдельной бригады морской пехоты. Почему именно туда? Пожалуй, потому, что они и для Олешек ощущают какую-то угрозу. Потому что Олешки зависят от двух логистических артерий Р57 и Е97. Если они будут перерезаны – Олешки изолированы. Но это не значит, что россияне там готовятся к какому-то "жесту доброй воли". Это говорит о том, что они готовы наращивать здесь свой потенциал", – отметил Александр Коваленко.

Он также добавил, что за последние две недели россияне увеличили группу войск "Днепр" с 65 до 68 тысяч.

"То есть они будут пытаться здесь держаться, хотя и таким количеством они не могут полностью заблокировать расширение нашего плацдарма", – добавил Коваленко.

Напомним, что Вооруженные силы Украины находятся на левом берегу Херсонской области. Это уникальная операция, подобных которой не совершала ни одна армия мира.

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