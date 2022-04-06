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Оккупанты стягивают силы на Луганщину, будут наступать через 3-4 дня – Гайдай

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Оккупанты стягивают силы на Луганщину, будут наступать через 3-4 дня – Гайдай

Associated Press

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор.

Российские оккупанты продолжают стягивать технику и живую силу на Луганщину, через три-четыре дня попытаются наступать.

Об этом 6 апреля сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Мы фиксируем постоянный подвоз новых сил, техники и людей, я думаю, что они планируют закончить подвоз всех резервов и дня через 3-4 будут пытаться проводить наступление", — сказал он.

По словам главы ОВА, украинские защитники готовы дать отпор врагу и встретят их "гостеприимно".

Гайдай добавил, что оккупанты продолжают обстреливать Попасную из "Градов", эвакуация проходит под звуки выстрелов.

В Лисичанске остается еще около 30 тысяч жителей. Официально из Луганщины уже эвакуировали 30 тысяч человек, без учета выезжавших на собственном транспорте.

Напомним, в конце минувших суток, 5 апреля, украинские воздушные силы уничтожили две российские крылатые ракеты. Целями должны стать объекты гражданской инфраструктуры Львовской области

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