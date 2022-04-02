Оккупанты стягивают силы в Белгород и захватили часть Изюма: ночная сводка штаба

Оккупанты стягивают силы в Белгород и захватили часть Изюма: ночная сводка штаба

Оккупанты выводят войска из Чернобыля в Беларусь, но планируют перебросить их в российский Белгород.

Российские оккупантыы наносят систематические ракетные и авиационные удары по объектам критической инфраструктуры и жилым кварталам населенных пунктов.

Об этом говорится в ночной сводке штаба по итогам 1 апреля.

Подразделения врага продолжают перегруппировку войск, чтобы создать наступательные группировки.

Опасность из Белгорода

Из района Чернобыля в Беларусь выводятся отдельные подразделения 5-й, 29-й и 35-й общевойсковых армий Восточного военного округа и 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Генштаб предполагает, что потом они будут переброшены в Белгородскую область РФ.

На железнодорожную станцию Долбино (Белгородская область) прибыл железнодорожный эшелон с техникой отдельных подразделений 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа РФ.

Полесье

На Волынском направлении обстановка изменений не претерпела.

На Полесском направлении противник наступательных действий не проводил. Оккупанты проводят оборону отдельных рубежей, чтобы прикрыть отвод войск на территорию Беларуси.

Также читайте При отходе из Бучи оккупанты заминировали дома и земельные участки

Россияне минируют районы местности и технику, не подлежащую эвакуации, разрушают объекты инфраструктуры для задержки продвижения наших войск.

Подразделения оккупантов, которые отводятся в Беларусь, сосредотачиваются на территории Полесского радиационного заповедника в районах населенных пунктов Киров, Хильчиха, Наровля и Волоховщина.

Сиверщина

На Сиверском направлении противник наступательных действий не проводил. Здесь также оккупанты сосредоточили основные усилия на прикрытии отвода своих войск в РФ и сдерживаемые наступления украинских защитников.

На Черниговском направлении продолжает блокирование Чернигова и наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и позициям ВСУ.

Слобожанщина

С целью наращивания группировки войск из населенного пункта Валуйки (Белгородская область) в район Пески (Харьковская обл.) перемещены подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии. Вероятно, это подразделение будет вести боевые действия в Донецком направлении.

На Харьковском направлении враг продолжает блокировать Харьков, осуществляет перегруппировку войск и артиллерийские обстрелы жилых кварталов. Россияне проводят воздушную разведку позиций подразделений ВСУ, применяя беспилотники.

На Изюмском направлении оккупанты продолжают контролировать часть Изюма и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец. Они осуществляют перегруппировку войск с целью создания наступательной группировки.

Донбасс

На Донецком направлении враг производит обстрелы и штурмовые действия на большинстве направлений.

Россияне наносят авиационные удары по подразделениям наших войск в районах населенных пунктов Рубежное, Белая Гора, Марьинка, Северодонецк. Основные усилия враг сосредотачивается на захвате Попасной и Рубежного.

Захватчики производят огненное поражение и штурмовые действия, чтобы захватить Мариуполь. Оккупнаты начали наступление в направлениях Великая Новоселка и Раздольное. Но были остановлены на обоих направлениях.

На Южнобужском направлении существенных изменений не зафиксировано.

Напомним, что российская авиация изменила тактику ведения боев в небе.

Читайте также: