Оккупанты стягивают силы в Изюмский район – в села на границах Донецкой и Луганской областей

Оккупанты стягивают силы в Изюмский район – в села на границах Донецкой и Луганской областей

Российские оккупанты стягивают новые силы в Изюмский район Харьковской области. Больше всего – в села, расположенные на границе Донецкой и Луганской областей.

Большое количество российских войск проходит транзитом через Боровскую громаду Змиевского района Харьковской области.

Об этом сообщили в Боровском сельском совете.

"Оккупанты рассредоточены по разным населенным пунктам громады. Основная их масса, по данным аэроразведки, находится на юге и юго-востоке Боровщины. Особенно большие скопления живой силы и военной техники россиян наблюдаются в малых селах громады на границе с Луганской и Донецкой областями", — говорится в уведомлении.

Напомним, накануне украинские бойцы в Харьковской области вытеснили российских оккупантов на участок государственной границы между Украиной и Россией и доложили об этом 16 мая президенту.

Добавим, что в Пентагоне рассказали, где больше всего сконцентрировано российских военных в Украине.

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