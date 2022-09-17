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Оккупанты стягивают военную технику в Донецк: в Мариуполе заметили российские танки с отметкой "Дары смерти"

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Оккупанты стягивают военную технику в Донецк: в Мариуполе заметили российские танки с отметкой "Дары смерти"

Фото: Associated Press

Во временно оккупированном Мариуполе снова зафиксировали военную активность российской армии.

По информации украинских властей, в Мариуполе впервые заметили двигавшуюся в сторону Донецка колонну российских танков.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петрт Андрющенко на своей странице в телеграмме.

"Новая военная активность. Впервые сегодня колонна из 15 танков с отметкой "Дары смерти" уехала в сторону Донецка", — рассказал он.

Кроме этого, по словам Андрющенко, в оккупированном Мариуполе снова заметили тяжелую технику, которую оккупанты начали расставлять по городу. Отмечается, что танки видели на Левобережье и недалеко от завода "Азовсталь". Как отмечает советник мэра, пока они стоят для хранения.

Напомним, в ночь на 17 сентября в Донецкой области под артиллерийский огонь армии России попали Авдеевка, Марьинка и села Комарской общины: Свободное Поле и Бурлацкое. В Соледаре россияне повредили частный дом.

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