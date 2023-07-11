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Оккупанты стянули силы к приграничным областям: военный эксперт рассказал об угрозе

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Оккупанты стянули силы к приграничным областям: военный эксперт рассказал об угрозе

Россия стянула силы в приграничные области / Фото: Associated Press

Также противник стянул в пограничные Брянской, Курской и Белгородской области 26 тысяч военных, почти 150 танков, бронетехнику и артиллерию.

Россия стянула к приграничным Брянской, Курской и Белгородской областям 26 тысяч военных. Они могут создать угрожающую ситуацию в Купянском направлении.

Об этом сказал военный эксперт Владислав Селезнев "РБК-Украина".

По его словам, враг стянул в приграничные Брянской, Курской и Белгородской области 26 тысяч военных, почти 150 танков, бронетехнику и артиллерию. Пока этого недостаточно для прорыва в районе Харьковской или Сумской областей. Однако если командование армии РФ объединит этих военных с группировкой на Купянском направлении, прорыв возможен.

"Если смотреть на всю эту историю через призму самостоятельного движения, например, на Сумскую или Харьковскую области, то этого недостаточно. Но если они синхронизируют действия с контингентом на Купянском направлении, то смогут доставить нам немало хлопот", — пояснил эксперт.

Селезнев добавил, что у РФ есть все необходимые ресурсы, однако "наша армия это понимает, продолжая работать над тем, чтобы лишить его этого преимущества".

Напомним, в июне россияне обстреляли трубопровод с аммиаком в Харьковской области. Тогда террористы выпустили шесть снарядов по трубопроводу с аммиаком в Купянском районе.

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Дата публикации
Просмотры
1206
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