Оккупанты стянули в Волноваху резервы и прикрывают технику от удара "полевыми кухнями" для людей — фото

Оккупанты продолжают использовать украинцев как живой щит, чтобы спрятаться за ними от ударов ВСУ.

Оккупационная армия России продолжает прятаться за гражданским населением Украины. Так, в Волноваху Донецкой области россияне стащили военные резервы из Запорожского направления, из-под Мариуполя и Новоазовска. "Спрятать" такое количество техники в 10-15 км от линии фронта захватчики решили просто – поставить рядом "полевые кухни" для людей и прикрыться ими как живым щитом.

"Полевая кухня" в Волновахе / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

Об очередном цинизме оккупантов рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Последние недели именно Волноваха и Волновахский район стали местом наибольшей концентрации резервов. Скрыть такое количество почти невозможно. Почти. Что сделали россияне? У каждого места базирования они развернули полевую кухню для жителей. Более того, сделав выводы из "бавовны" – публично об этом подчеркнули. Такого откровенного и циничного публичного использования живого щита за эту фазу войны еще точно не было", — отметил он.

Наряду с так называемыми "полевыми кухнями" стоят топливозаправщики, грузовики для перевозки личного состава, грузовики из БК.

Военная техника окупантов в Волновахе

Военная техника окупантов в Волновахе

Военная техника окупантов в Волновахе

Напомним, в оккупированном Волновахе в одном из частных домов нашли тела девяти человек с огнестрельными ранениями, среди жертв – семья с двумя малолетними детьми, которых убили оккупанты. Подробности зверского убийства и имена 9 жертв.

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