Оккупанты сунут пехотой и выравнивают линию обороны: военный о боях на Бахмутском направлении

В течение последних двух недель российские войска очень плотно атакуют на Бахмутском направлении по всей линии. На этой линии фронта есть два отрезка, где враг очень плотно идет в атаку. Это район Берховки, Хромово в сторону Богдановки.

Об этом в эфире телемарафона рассказал Андрей Бабичев, боец 93-й бригады "Холодный Яр".

Как рассказал военный, враг имеет там успех.

"Нашим войскам пришлось откатиться немного назад. Враг выравнивает оборону там. Это выступление, куда мы вклинились – между Берховкой и правой стороной города. Враг выравнивает там линию, чтобы не было окружения города. И с северной стороны города на Клищиевку враг очень сильно пошел, бросил туда много резервов, на той неделе враг даже перешел железнодорожный путь, отразил несколько наших позиций и начал закрепляться на окраинах Клещиевки, но после того, как мы подогнали свои резервы, были экстренно выведены артиллерийские установки, и враг был выбит, где он прошел. Сейчас он находится за железнодорожным путём, дальше он уже несколько дней пройти не может. На других отрезках врага держат, там он вообще нисколько не прошел", — рассказал Бабичев.

Российские оккупанты выравнивают линию обороны для того, чтобы не было окружения Бахмута, и им это удается – с северной стороны они отодвинули ВСУ, и об окружении уже речь не идет.

"Погодные условия очень способствуют. Осталось немного, будут сильные дожди, там поля и посадки, очень тяжело будет атаковать. Враг хочет по максимуму пройти, чтобы там в зиму сделать свою оборону. Тактика у врага одна – он сунет пехотой. Никакие танки, БТР БМП не идут, потому что очень плотная у нас оборона артиллерии, если мы видим технику – это цель номер один, и мы ее уничтожаем. Мы также не используем технику, потому что у врага плотная артиллерия. Тактика пехотная, у них резервов много, они постоянно меняют их. У нас такого нет – не можем себе позволить", — резюмировал Андрей Бабичев.

Напомним, в ISW рассказали, где ВСУ продвинулись на левобережье Херсона.

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