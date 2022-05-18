Оккупанты существенно изменили тактику на фронте — военный эксперт

Оккупанты пытаются оцепить украинские войска на некоторых направлениях, хотя на других — сами могут попасть в ловушку.

Оккупанты перешли от оперативного окружения, к созданию локальных котлов, что свидетельствует о существенных изменениях тактики врага, заявил в эфире "Единого марафона" военный эксперт Дмитрий Снегирев.

«Сейчас есть попытка создать котел на направлении Северодонецка Луганской области. Там насчитывается группировка до 30 тысяч, пытающихся с трех сторон атаковать вооруженные силы Украины. С выходом на трассу Северодонецк – Лисичанск – Бахмут. Этот путь называют – дорогой жизни. Это единственный путь снабжения бойцов на том направлении», — отметил эксперт.

Он добавил, что сейчас ни о каком окружении речь не идет и мнение, что город может стать «вторым Мариуполем», он отвергает. Ведь украинцы умело уничтожают понтонные переправы, которые мостят враги, чтобы исключить их продвижение. По разным оценкам, на трех уничтоженных переправах было ликвидировано до 500 оккупантов. Кроме того, что украинцам удается удерживать врага, они еще и освободили два населенных пункта, отмечает Снегирев и подчеркивает, что это дает понять, что в Луганской области украинцы также перешли к локальным контрнаступательным действиям.

Кроме военных действуют и местные движения сопротивления, которые дают отпор врагу на неконтролируемых украинцами территориях.

Но русские не прекращаются попыток форсировать Северский-Донецк, накануне туда было перебросить в 20 единиц пантонной специальной техники.

Отметил Снегирев и успехи украинцев в Харьковской области, на двух направлениях, где уже военные оттеснили врага на административную границу, а также Изюмском направление, где идет освобождение украинских территорий.

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«Потери оккупационных войск доходят до одной тактически-батальонной группы. Но на территории РФ в Белгородской области сосредоточено до 20 тактически-батальонных групп, чтобы сделать невозможным продвижение украинцев вглубь Харьковской области. Но сегодня можем говорить об успешном продвижении украинских войск», — отмечает эксперт.

Не исключает он мнений, что именно на Изюмском направлении у украинцев есть возможность создать "котел" для врага.

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