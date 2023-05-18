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Оккупанты "сворачиваются" на Запорожье: из школ начали вывозить российские учебники

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Оккупанты "сворачиваются" на Запорожье: из школ начали вывозить российские учебники

Россияне на временно захваченном Запорожье вывозят из школ имущество / Фото: Pexels

Россияне на временно оккупированном Запорожье вывозят из школ русские учебники и другое имущество. В то же время, украинские книги захватчики продолжают уничтожать.

Россияне начинают убегать с захваченных территорий. В временно оккупированных районах Запорожской области россияне уже вывозят имущество из местных школ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В рамках так называемой "эвакуации" оккупанты вывозят российские учебники и другое имущество из школ на временно оккупированных территориях Запорожской области", — говорится в сообщении.

Кроме того, коллаборанты устроили последний звонок в местных школах еще в начале мая. Это все для того, чтобы "скорее завершить учебный год и получить возможность "эвакуироваться" на территорию РФ самим".

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил, что оккупационные "власти" Запорожской области устроили так называемую "эвакуацию", чтобы сделать из гражданских живой щит для россиян во время контрнаступления ВСУ.

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