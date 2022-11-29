Оккупанты свозят ОМОН на оккупированные территории для проведения мобилизации

Также в Херсонскую область прибыли сотрудники комиссариатов террористических "ЛДНР"

Российские оккупанты перебрасывают на юг Украины подразделения Росгвардии, чтобы провести там принудительную мобилизацию мужчин.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Сообщается, что оккупанты уже перебросили на оккупированные территории Херсонщины ОМОН из Дагестана.

Вместе с ними туда прибыли сотрудники террористических комиссариатов "ЛДНР". Они разместились в селе Красное, что в Каховском районе.

"Оккупанты не скрывают, что в декабре личный состав будет привлечен к незаконному призыву жителей региона с паспортами Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В ЦНС не исключают, что оккупанты попытаются мобилизовать всех мужчин, а не только тех, кто раньше получил российское гражданство.

Напомним, ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на оккупированной части Запорожской области Россия готовит полную мобилизацию мужчин и вербует заключенных вступать в ряды оккупационной армии.

Также мы информировали, что у Путина решили жен и матерей мобилизованных из России отправить в Донбасс.

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