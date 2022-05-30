Оккупанты свозят тела погибших жителей в супермаркет: какая ситуация в Мариуполе 30 мая

Оккупанты свозят тела погибших жителей в супермаркет: какая ситуация в Мариуполе 30 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен оккупантами и превратился в кладбище. Возродить его в ближайшее время невозможно. Россия фактически приступила к аннексии Мариуполя.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за минувшие сутки, 29 мая.

В Мариуполе супермаркет превратили в массовое хранилище тел убитых оккупантами жителей

Россияне свозят в супермаркет тела мирных жителей, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично эксгумированы. Тела обнаружили в помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе, на проспекте Свободы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты в Мариуполе заставляют детей учиться в разрушенной школе

Российские военные начали возобновлять обучение в Мариуполе, школьников учат в разрушенном здании, которое непригодно для этого, а именно в Мариупольской общеобразовательной школе I-III ступеней № 65. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Фильм убитого в Мариуполе режиссера получил специальную награду в Каннах

Фильм литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, убитого российскими оккупантами в Мариуполе в апреле, получил спецнаграду на 75-м Каннском кинофестивале. Лента "Мариуполис 2" завоевала особую награду от жюри премии "Золотой глаз". Об этом сообщила украинская режиссер Ирина Цылик, которая была в составе жюри, на своей странице в Facebook.

Оккупанты лишили школьников Мариуполя каникул и все лето будут заставлять учиться на русском

Россия пытается стереть украинскую идентичность у детей на оккупированных территориях. В оккупированном российскими войсками Мариуполе самопровозглашенные власти приняли решение лишить детей летних каникул и объявили о продлении учебного процесса до 1 сентября, сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Фото: Associated Press

Анонсы оккупантов о "компенсации" за разрушенное жилье в Мариуполе оказались только обещаниями

Обещания российских оккупантов остаются только обещаниями. "Министерство строительства" так называемой "ДНР" обнародовало разъяснения по получению "компенсаций" за разрушенное жилье в Мариуполе. Впрочем, реальность оказалась не столь радостной, как обещания. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, Сергей Шутенко – посол Украины в Греции выступил во время благотворительного телемарафона Save Ukraine в Афинах. Он заявил, что украинцы и греки вместе отстроят Украину и Мариуполь.

Мариуполь: "Азовсталь". Жена азовца рассказала об ужасах эвакуации и судьбе своего мужа

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