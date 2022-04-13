Оккупанты сжигают и хоронят тела умерших жителей: какая ситуация в Мариуполе утром 13 апреля

Что происходит в Мариуполе.

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Более 90% города разрушены российскими оккупантами. Приблизительно 120 тысяч мирных жителей остаются там – без света, воды, отопления, связи и продуктов.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 12 апреля.

Власти Мариуполя подтвердили химическую атаку на город

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов подтвердил информацию о химической атаке российских войск на город.

"Мы не можем предоставить более подробную информацию. Но у нас есть подтверждение от военных, что это произошло", – коротко сказал Орлов.

В Мариуполе россияне из танка расстреляли здание благотворительного фонда "Каритас"

В Мариуполе российские оккупанты расстреляли здание благотворительного католического фонда "Каритас". В результате обстрела погибли 7 человек, в том числе две работницы фонда по бухгалтерии и пятеро членов их семей.

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Дома 84 тыс. мариупольцев полностью разрушены

В Мариуполе дома 84 тысячи жителей города полностью разрушены, информирует Мариупольский городской совет. Это 40% многоэтажек или около 2 млн. квадратных метров. Чтобы построить такое количество жилья и создать там хотя бы базовые условия для проживания, необходимо 2,3 млрд долларов. По предварительным подсчетам, общая потребность в восстановлении инфраструктуры города выросла до 12,5 млрд долларов.

Подоляк о мобильных крематориях в Мариуполе, в которых оккупанты сжигают мирных жителей

Россия заявила, что якобы "спасает" людей на Донбассе. Между тем, в Мариуполе оккупанты сжигают в мобильных крематориях тысячи тел мирных жителей города, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия заявляет, что ее цель в Украине — "защитить людей на Донбассе". Просто в этот момент российские мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области. Выжившие умирают от голода. От чего вы их защищаете? От жизни?" – написал Подоляк.

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"Дальний Восток России ждет вас!": депортированным в РФ жителям Мариуполя раздают открытки

Депортированным в Россию жителям блокадного Мариуполя оккупанты раздают листовки, где написаны перспективы жизни на Дальнем Востоке в стране-агрессорке. Оккупанты обещают принудительно вывезенным украинцам гражданство РФ, бесплатные земли, низкую ипотеку и деньги.

В ОП заявили, что ищут решение по Мариуполю, но непублично

Президент и руководство ВСУ прилагают максимум усилий, чтобы найти решение и помочь украинским воинам отвоевать Мариуполь. В то же время, делают это непублично, чтобы не информировать врага, сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Почти 100 тысяч украинцев Россия принудительно вывезла в Сибирь, на Кавказ и в Чечню – The Independent

Месяц назад российские власти отдали приказ о переселении почти 100 тыс. украинских беженцев как можно дальше от зоны боевых действий на расстояние 8,8 тыс. километров от их домов. Насильственно эвакуированные жители Мариуполя просят подписать документы о том, что их город обстреляли якобы украинские войска.

Состояние пострадавших от токсического вещества в Мариуполе относительно удовлетворительное: о симптомах отравления сообщили в полку "Азов"

Пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в городе Мариуполь находятся в относительно удовлетворительном состоянии, заявили на видео в полку "Азов", находящемся в Мариуполе. Установить вещество пока не удалось. Но известно, что врагом были применены ядовитые или сильнодействующие ядовитые вещества преимущественно удушающего действия. Из-за нахождения в полной блокаде токсикологический анализ невозможен.

Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение АД, сухость и изжога в зоне ротоглотки, слизистых участков глаз.

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Держим и держим оборону до конца: морпехи Мариуполя записали видео

Морские пехотинцы из 36-й бригады, защищающие Мариуполь от российских оккупантов, передали приветствие украинскому народу. Они заверили, что остаются на своих позициях, но силы уже исчерпаны.

Мэр Мариуполя рассказал, как россияне пытаются "замести следы" своих зверств в городе

Российские оккупанты планируют за семь дней зачистить свои зверства, которые захватчики совершили в украинском Мариуполе. По словам мэра города Вадима Бойченко, сейчас в Мариуполе россияне собирают трупы горожан и зачищают улицы от них, а также завалы. Тела увозят на специальные склады-накопители. Кроме того, как добавил Бойченко, оккупанты имеют несколько циничных планов по убитым мирным людям в городе: хоронить тела в братских могилах и сжигать в мобильных крематориях.

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США не могут подтвердить химическую атаку, но заявили, что РФ может применить химические агенты в Мариуполе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что государство не смогло подтвердить применение химического оружия в Украине. В то же время он отметил, что США располагают достоверной информацией о том, что российские силы могут использовать различные средства борьбы с массовыми беспорядками.

Напомним, россияне скрывают следы своих преступлений в Мариуполе и используют мобильные крематории для сожжения убитых гражданскими. Счет погибших там идет на тысячи.

Химическая атака в Мариуполе: ядами надышались как военные, так и гражданские

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