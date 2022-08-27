Оккупанты сжигают своих погибших вместе с подбитой техникой — СтратКом ВСУ

О случаях применения такого метода переработки известно в Донецкой области на Славянском направлении.

Российские оккупанты сжигают своих погибших вместе с подбитой техникой.

Об этом Telegram сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

"Из-за плохо организованной эвакуации раненых и убитых, военнослужащим РФ приходится утилизировать своих погибших товарищей на месте. О случаях применения такого метода переработки известно в Донецкой области на Славянском направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин, подписав указ об увеличении количества армии, хочет перебросить на войну в Украину еще ориентировочно 90 тысяч военнослужащих. По данным украинской разведки, в Украине воюют около 160 тысяч российских военнослужащих. Сюда входят сухопутные и воздушные силы.

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