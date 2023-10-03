Оккупанты так боятся потерять Токмак, что вокруг города заливают окопы бетоном — Федоров

Федоров считает, что россияне не планируют "жестов доброй воли" с оккупированных территорий.
Российские войска боятся прорыва ВСУ Токмака Запорожской области, поэтому вокруг города заливают окопы бетоном и будут новые линии обороны.
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
Кроме того, по словам Федорова, россияне в районе Новопрокоповки устроили сложную систему окопов-тоннелей и двухэтажные подземные блиндажи.
Также прокладываются новые транспортные пути, чтобы упростить доставку военных грузов. Оккупационные "власти" заявили, что будут строить железную дорогу от Мелитополя до Ростова и автодорогу от Мариуполя до Новоазовска.
"Россияне не планируют "жестов доброй воли" на ТОТ Запорожской области в ближайшее время, однако их планы наших воинов точно не интересуют", — подчеркнул он.
Напомним, по информации Института изучения войны, украинские военные удерживают позиции под Роботиным на южном фронте.
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