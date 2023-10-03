Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты так боятся потерять Токмак, что вокруг города заливают окопы бетоном — Федоров

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
3741
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты так боятся потерять Токмак, что вокруг города заливают окопы бетоном — Федоров

Российские военные / Фото: Facebook/Луганская областная военно-гражданская администрация

Федоров считает, что россияне не планируют "жестов доброй воли" с оккупированных территорий.

Российские войска боятся прорыва ВСУ Токмака Запорожской области, поэтому вокруг города заливают окопы бетоном и будут новые линии обороны.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Кроме того, по словам Федорова, россияне в районе Новопрокоповки устроили сложную систему окопов-тоннелей и двухэтажные подземные блиндажи.

Также прокладываются новые транспортные пути, чтобы упростить доставку военных грузов. Оккупационные "власти" заявили, что будут строить железную дорогу от Мелитополя до Ростова и автодорогу от Мариуполя до Новоазовска.

"Россияне не планируют "жестов доброй воли" на ТОТ Запорожской области в ближайшее время, однако их планы наших воинов точно не интересуют", — подчеркнул он.

Напомним, по информации Института изучения войны, украинские военные удерживают позиции под Роботиным на южном фронте.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3741
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация