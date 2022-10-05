Оккупанты так быстро "кивали пятками" с Харьковщины, что потеряли боеприпасы и документы — МВД

Наспех убегая от наступления украинских военных в Харьковской области, российские захватчики оставили на своих позициях не только документы, но и ящики с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Так, в селе Дачное в Харьковской области россияне устроили позиции для тяжелой артиллерии и лежбища.

"После деоккупации специалисты МВД обнаружили множество ящиков из-под снарядов, среди них пиротехники ГСЧС обнаруживают целые боеприпасы. Оккупанты так быстро убегали, что оставили даже собственные документы", — говорится в сообщении.

Напомним, в командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, как далеко могут лететь иранские дроны и чем они опасны.

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