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Оккупанты так быстро "кивали пятками" с Харьковщины, что потеряли боеприпасы и документы — МВД

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Оккупанты так быстро "кивали пятками" с Харьковщины, что потеряли боеприпасы и документы — МВД

Фото: скриншот с видео

Спасаясь от контрнаступления ВСУ, оккупанты оставили множество боеприпасов.

Наспех убегая от наступления украинских военных в Харьковской области, российские захватчики оставили на своих позициях не только документы, но и ящики с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Так, в селе Дачное в Харьковской области россияне устроили позиции для тяжелой артиллерии и лежбища.

"После деоккупации специалисты МВД обнаружили множество ящиков из-под снарядов, среди них пиротехники ГСЧС обнаруживают целые боеприпасы. Оккупанты так быстро убегали, что оставили даже собственные документы", — говорится в сообщении.

Напомним, в командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, как далеко могут лететь иранские дроны и чем они опасны.

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Дата публикации
Просмотры
2963
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