Оккупанты так быстро "кивали пятками" с Харьковщины, что потеряли боеприпасы и документы — МВД

Спасаясь от контрнаступления ВСУ, оккупанты оставили множество боеприпасов.
Наспех убегая от наступления украинских военных в Харьковской области, российские захватчики оставили на своих позициях не только документы, но и ящики с боеприпасами.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Так, в селе Дачное в Харьковской области россияне устроили позиции для тяжелой артиллерии и лежбища.
"После деоккупации специалисты МВД обнаружили множество ящиков из-под снарядов, среди них пиротехники ГСЧС обнаруживают целые боеприпасы. Оккупанты так быстро убегали, что оставили даже собственные документы", — говорится в сообщении.
Напомним, в командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, как далеко могут лететь иранские дроны и чем они опасны.
Читайте также:
- "Можно менять названия хоть каждый день, но окружение Путина загоняет его в угол": Денисенко о "важных заявлениях" диктатора
- Выходят из лесов, когда проголодаются: в Харьковской области до сих пор задерживают оккупантов
- Контрнаступление на юге: в МВД рассказали, сколько населенных пунктов ВСУ уволили на Херсонщине