Оккупанты так дремнули с поля боя, что "забыли" и танки, и БМП, и беспилотники: фото, видео

Российские оккупанты, убегая из Украины, оставили здесь беспилотники "Орлан-10" и комплексы к ним, танки и БМП.

Об этом сообщают телеграмм каналы и украинский журналист, который сейчас служит в ВСУ, Павел Кащук.

Украинские защитники в Сети показали видео, как российские оккупанты, убегая с Харьковщины, бросали свое современное вооружение. Речь идет о двух видах БТР, УР-77, танках Т-80БВ и Т-80У. Их захватчики оставили прямо на своих позициях.

Также журналист, сейчас воюющий в ВСУ, Павел Кашчук сообщил, что оккупанты даже не прихватили своих беспилотников "Орлан-10". Они покинули их вместе с наземными станциями, антеннами и инструкциями по эксплуатации.

Павел Кашчук отметил, что так военным удастся выучить слабые места "Орланов", чтобы было проще с ними бороться.

Фото: Facebook.com/Павел Кашчук

Фото: Facebook.com/Павел Кашчук

Напомним, Подоляк перечислил требования для возобновления переговоров с Россией.

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