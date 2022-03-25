"Оккупанты там, как на ладони": Ким объяснил "феномен Чернобаевки"

"Оккупанты там, как на ладони": Ким объяснил "феномен Чернобаевки"

Оккупанты не успевают бежать из Чернобыевки и им постоянно прилетает от ВСУ.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил "феномен Чернобаевки", где украинские защитники уже десять раз нанесли удары по позициям российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом Ким рассказал УНИАН.

"В Чернобаевке расположен аэродром, который оккупанты заняли буквально в первые дни войны. Они начали свозить туда технику и готовить опорный пункт для дальнейшего продвижения. В частности, завезли вертолеты, РСЗО "Град", РЭБ, ПВО и т.д. Их начали обстреливать наши силы, потому что оккупанты там, как на ладони. Они начали оттуда отходить. Но они не успевают отходить и им постоянно прилетает", — сказал Ким.

Глава Николаевской ОГА высказал мнение, что пока оккупанты оттуда не уедут, история будет повторяться.

Напомним, 24 марта украинские военные 24 марта десятый раз ударили по позициям российских войск в Чернобаевке Херсонской области.

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