Оккупанты терроризируют мирных людей и пытаются уничтожить пути в Киев: какая ситуация на Черниговщине 30 марта

Оккупанты терроризируют мирных людей и пытаются уничтожить пути в Киев: какая ситуация на Черниговщине 30 марта

Россияне продолжают атаковать Чернигов.

В Украине продолжаются 35-е сутки войны, которые развязала Россия во главе с диктатором Путиным. Одной из горячих точек является Чернигов и Черниговская область. Несмотря на обещание россиян об отводе части войск из Черниговской области, местные власти не верят в эти заявления и украинские защитники готовы к какому-либо развитию событий.

Как прошли сутки в этом регионе, говорится в материале ТСН.ua.

Обстрелы Нежина и Чернигова

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявляет, что "уменьшение активности" на Черниговщине оккупанты продемонстрировали ударами по Нежину, в том числе и авиа, и всю ночь стреляли по Чернигову. По его данным, россияне снова уничтожили объекты гражданской инфраструктуры, библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов.

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В целом, по данным ГСЧС, за сутки произошло 20 пожаров, из которых, 12 в результате обстрелов – 4 на объектах разных форм собственности, 5 в жилом секторе, 1 на транспорте, 1 другая (пожар гаражей) 1 в природных экологических системах. Предварительно, один человек травмирован.

"Мы работаем с холодной головой. Все понимают свои задачи. Они четко определены, и мы двигаемся по их выполнению. И победа будет за нами. Надеюсь, она будет быстрой", — заметил Чаус.

А накануне, 29 марта, ракета оккупантов попала на территорию детской площадки.

Оккупанты до сих пор блокируют Чернигов

Из-за обстрелов оккупантов в Черниговской области большинство жителей сидят без света в течение двух последних недель. Оккупанты стреляют ежедневно из тяжелой артиллерии и авиации по электросетям АО "Черниговоблэнерго". Несмотря на это, энергетики пытаются восстанавливать свет там, где это возможно.

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По данным Генштаба, оккупанты бьют и по гражданским, и по военным зданиям. На Северском направлении обстановка остается без существенных изменений.

"Противник продолжает блокировать Чернигов, наносить огневое поражение по гражданским и военным объектам... Оккупанты пытаются удержать ранее занятые рубежи, активных наступательных действий на указанных направлениях не совершают", — говорят в Генштабе.

Террор мирного населения

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко подтвердил, что горожане живут в реальной гуманитарной катастрофе. Люди не имеют электроэнергии, тепла и воды, газ есть где угодно.

Кроме того, 28 марта оккупанты обстреляли один из микрорайонов Чернигова. Как сказал мэр, в результате погибли и десятки раненых.

"Людям крайне тяжело. Уничтожены тысячи жилищ. Я говорю о вчерашних бомбардировках", — рассказал Атрошенко.

Оккупанты уничтожают инфраструктуру на Черниговщине

Оккупанты, несмотря на громкие обещания, всю ночь обстреливали Черниговщину. Как отметил Атрошенко, россияне пытались уничтожить все возможные пути пересечения реки Десны в направлении Киева.

"Ночь получилась такой, как мы и ожидали. Каждое слово России – это ложь. Ночью у нас были серьезные артиллерийские и минометные обстрелы. Россияне пытались уничтожить все возможные пути пересечения реки Десны в направлении Киева", – сказал Атрошенко в эфире телемарафона.

Напомним, оккупанты обстреляли пригород Нежина на Черниговщине.

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