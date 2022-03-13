Оккупанты терроризируют жителей трех городов в Херсонской области

Речь идет о жителях городов Новая Каховка, Таврийск и Каховка.

На временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты терроризируют местное население. Речь идет о жителях городов Новая Каховка, Таврийск и Каховка.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня так называемый "военный комендант" подписал обращение к жителям городов Новая Каховка, Таврийск и Каховка, в котором объявил комендантский час, запрет на ношение оружия и на проведение собраний, митингов или пикетов", — написала Денисова.

По ее словам, за любое нарушение этих "требований" оккупант угрожает "привлечением к строгой ответственности и передачей в органы военного правопорядка".

Напомним, в прокуратуре сообщили, что Россия готовится провести на территории Херсонской области "референдум" о создании "Херсонской народной республики". На это известие отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессора.

Сегодня, 13 марта, жители Херсона вышли на мирный митинг против российской оккупации.

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