Оккупанты теряют 80% из своих штурмовых групп в Бахмуте, а раненых бросают умирать — нацгвардиец

Украинский воин-нацгвардиец рассказал, что раненых оккупантов в Бахмуте свои же командиры оставляют умирать на холоде.
Потери штурмовых групп оккупантов в Бахмуте Донецкой области составляют 80%.
Об этом рассказал заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4 бригады НГУ Владимир Назаренко в эфире телемарафона.
"Мы знаем, как они пытаются атаковать. Потери даже не отрядов, не боевых соединений "вагнеровцев", а просто толп, которыми пытаются штурмовать, маленькие такие группки по 8, по 10-20 человек достигают 80%", — рассказал Назаренко.
По его словам, оккупанты в большинстве своем даже не забирают раненых и просто оставляют наемников гнить, мерзнуть и умирать от плохих погодных условий и ранений. В то же время, украинские защитники продолжают держать линию обороны.
"Украинские войска держат линию обороны, не дают врагу продвигаться и менять линию разграничения, идти вперед. С начала Нового года линия не продвинулась, у врага нет никакого успеха", – добавил боец.
Напомним, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко рассказал, что наступление россиян под Бахмутом и Соледаром – остановилось, оно, вероятно, достигает кульминации. Однако праздновать победу еще рано. Враг не жалеет своих солдат, чтобы захватить оба ключевых города.
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