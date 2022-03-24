Оккупанты теряют живую силу и технику по всем направлениям: какая ситуация в Киевской области 24 марта

Оккупанты теряют живую силу и технику по всем направлениям: какая ситуация в Киевской области 24 марта

В городах и селах, сопротивляющихся войскам кафиров, те прибегают к мародерству, насилию в отношении мирного населения.

За прошедшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры Киевской области.

Об этом 24 марта сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской облгосадминистрации Александра Павлюка.

Самые большие разрушения в результате обстрелов:

в Бучанском районе — Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская громады

в Броварском — Великодимерская громада

в Вышгородском районах — Дымерская, Иванковская громада

в Фастовском районе – с. Ясногородка

"Военные продолжают держать оборону. На ни одном из направлений Киевской области противнику не удалось добиться успеха. Мы смогли улучшить позиции в Ирпене, Макарове и с. Мощун. Противник продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха. За последние сутки зафиксировано более 250 вылетов самолетов. Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской и Харьковской областях.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 29-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 24 марта от рук россиян погибли 128 детей.

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