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Оккупанты обстреляли центральную часть Херсона, есть погибший: первые детали

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
3507
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты обстреляли центральную часть Херсона, есть погибший: первые детали

Иллюстрация / Фото: Associated Press

Парень погиб на месте.

Российские оккупанты прямо сейчас обстреляли Херсон, в результате чего погиб парень.

Об этом сообщил глава местной ОВА Ярослав Янушевич.

Российские войска обстреляли жилой дом в городе. В результате обстрела ранения получил 20-летний юноша. Он погиб на месте.

"Только что оккупанты атаковали центральную часть Херсона — попали в дом. От полученных ранений на месте погиб 20-летний мужчина", — сообщил Янушевич 5 января в 11:21.

Как сообщалось, утром 5 января российские войска обстреляли Чернобаевку и Камышаны в Херсонской области. Оккупанты били по населенным пунктам из артиллерии.

Напомним, за 4 января путинская армия атаковала Херсон 9 раз. Российские захватчики еще раз обстреляли жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома. Были ранены мирные люди.

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Дата публикации
Просмотры
3507
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