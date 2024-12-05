Оккупанты тонут в попытках высадиться на островах Днепра в Херсонской области

Российские военные деморализованы, их отправляют на острова в Херсонской области в качестве наказания.

Российские войска тонут, пытаясь высадиться на островах реки Днепр в Херсонской области. Такой случай недавно произошел с вражескими морскими пехотинцами.

Об этом сообщили партизаны движения "Атеш".

Агент движения из 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота России рассказал, что недавно бойцы из его подразделения утонули при попытке высадиться на остров Белогрудов в дельте Днепра.

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"В ходе операции двое военнослужащих попали под удар дрона, потеряли контроль и упали из гидроцикла, не сумев выбраться", – говорится в сообщении.

В "Атеш" отметили, что это не единичный случай.

"Российские военнослужащие деморализованы, их отправляют на острова в качестве наказания, а подобные инциденты еще больше подрывают их моральный дух", – говорится в заявлении.

К слову, в Центре национального сопротивления сообщали, что российские военные начали массово изымать лодки у мирных жителей оккупированной Херсонщины в попытках преодолеть дефицит плавсредств.

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