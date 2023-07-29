Оккупанты требовали от эвакуированных "подтвердить, что Каховскую ГЭС подорвали ВСУ"

На временно оккупированных территориях Херсонской области российские захватчики требовали у "эвакуированных" от затопления людей подписать "документ", в котором говорится, что "Каховскую ГЭС подорвали ВСУ".

Об этом сообщил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Самовидцы сообщают, что к "эвакуированным" от затопления в Железный Порт пришли эфесбешники и от всех удерживаемых требовали подписать бумажку, в которой написано, что Каховскую ГЭС подорвали ВСУ", — рассказал он.

Напомним, военный эксперт рассказал, почему ВСУ не смогут наступать через Каховское водохранилище.

Читайте также: