Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты требовали от эвакуированных "подтвердить, что Каховскую ГЭС подорвали ВСУ"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
141
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты требовали от эвакуированных "подтвердить, что Каховскую ГЭС подорвали ВСУ"

Оккупанты требовали от эвакуированных подтвердить, что Каховскую ГЭС взорвали ВСУ. Фото: скриншот.

К украинцам пришли представители ФСБ.

На временно оккупированных территориях Херсонской области российские захватчики требовали у "эвакуированных" от затопления людей подписать "документ", в котором говорится, что "Каховскую ГЭС подорвали ВСУ".

Об этом сообщил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Самовидцы сообщают, что к "эвакуированным" от затопления в Железный Порт пришли эфесбешники и от всех удерживаемых требовали подписать бумажку, в которой написано, что Каховскую ГЭС подорвали ВСУ", — рассказал он.

Напомним, военный эксперт рассказал, почему ВСУ не смогут наступать через Каховское водохранилище.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
141
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация